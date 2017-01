Uutinen

Kymen Sanomat: Titaanien tehokas nelosketju pidensi voittoputken neljään otteluun — ”Herra Jokila taitaa pelata elämänsä kevättä” Titaanien mainio tahti Suomi-sarjassa jatkui sunnuntaina. Sarjan hännänhuippu Karhu HT kaatui Porissa 6—3 (0—1, 3—2, 3—0). Voitto oli kotkalaisille neljäs peräkkäinen, ja sarjataulukko tiivistyy. Titaanit on yhä kahdeksantena, mutta matkaa seitsemänteen sijaan on enää kaksi ja kuudenteen sijaan kolme pistettä. KHT tuli otteluun hyvällä sykkeellä ja johti avauserän jälkeen 1—0. Toisessa erässä peli alkoi kääntyä kotkalaisille. — Alussa meiltä puuttui röyhkeä ja suoraviivainen pelaaminen maalia kohti, mikä on ollut vahvuutemme. Saimme lisättyä aktiivisuuttamme toiseen erään, Piispanen sanoi. Päätöserään lähdettiin tasatilanteesta 3—3. Jesse Peltonen ja illan kolmannen osumansa iskenyt Joni Jokila veivät Titaanit kuudessa minuutissa 5—3-johtoon, ja KHT:n selkäranka katkesi. — Herra Jokila taitaa pelata elämänsä kevättä. Kukaan muu pelaajistamme ole tällä kaudella tehnyt kolmea maalia yhdessä ottelussa. Nelosketjun (Jokila—Tomi Salovaara—Tino Hovi) työnteko palkittiin jälleen kerran, Piispanen kehui. Muut Titaanien maalintekijät olivat Aapo Lampinen ja Elmeri Kotro. Niilo Pussinen pelasi jälleen maalilla hyvin ja torjui 32 kertaa. — On tärkeää, että joukkueella on voittava maalivahti. Pussinen on tällä hetkellä juuri sellainen, Piispanen sanoi. Titaanit pelaa ensi viikonloppuna kahdesti. Lauantaina vastassa on Kaarinassa HCIK, sunnuntaina Kotkassa Kiekkokopla. Jos tulokset ovat suotuisia, Titaanit saattaa jo varmistaa paikan pudotuspeleissä. Lue koko uutinen:

