Kymen Sanomat: Sote-uudistus haastaa kuntien roolit — ”Riitelemällä voi ajautua selvitystilaan” Sosiaali- ja terveysuudistus on kunnilla monilla tapaa haasteellinen. Kun sote-palvelut siirtyvät maakuntiin, kunnilta tipahtaa sekä budjeteista että tehtävistä iso lakisääteinen osa pois. Kuntien tehtäväksi jää miettiä, millaisen roolin kunnat haluavat ottaa tulevaisuudessa. Tampereen yliopiston hallintotieteiden tohtori ja kuntatutkija Jenni Airaksisen mukaan muutos vaatii kunnilta valmiutta ajatella uusiksi, mikä tuottaa ihmisille terveyttä ja hyvinvointia. Oleellista on ymmärtää, ettei kunta ole pelkkiä palveluita varten. — Monet kunnat ovat jo havahtuneet ajattelemaan, että esimerkiksi syrjäytyneitä ei hoideta pelkästään palveluilla, Airaksinen kertoo. Airaksinen ymmärtää uudistuksen kanssa kipuilevia isoja kaupunkeja. Ne ovat hoitaneet palvelut itse, eivätkä tarvitsisi uudistusta mihinkään. — Nykyinen politiikka ei halunnut pyyhkiä niitä kuntia kartalta, jotka ovat näivettyneet yrittäessään säästää lakisääteisistä palveluista. Suomessa on hirvittävän eri tyyppisten ongelmien parissa painivia kuntia. Ei ole ratkaisuja, jotka sopisivat kaikille. Karujakin vaihtoehtoja kunnilla on. Itseensä käpertyvät ja muutokseen sopeutumattomat kunnat voivat Airaksisen mukaan saattohoitaa itsensä osaksi naapurikuntaa. — Myös riitelemällä voi ajautua selvitystilaan, jos kunta käy esimerkiksi riitelemään maakunnan kanssa siitä, kuka hoitaa mitäkin, kuntatutkija varoittaa. Lue koko uutinen:

