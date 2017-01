Uutinen

Kymen Sanomat: Pelti kolisee parkkipaikoilla — katso poliisin ohjeet kolaritilanteisiin! Pysäköintialueilla sattuu peräti 45 prosenttia liikennevahingoista. — Saamme viikoittain ilmoituksia parkkipaikoilla tapahtuneista kolareista. Tavallisesti ne johtuvat ihmisten varomattomuudesta, kun joku esimerkiksi peruuttaa pois parkkiruudusta, kertoo rikoskomisario Max Bock Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Bock toteaa, että parkkipaikoilla tapahtuneista kolareista tulee tehdä ilmoitus poliisille esimerkiksi silloin, kun osapuolet eivät ole samaa mieltä kolarin aiheuttajasta. — Poliisille tulee tehdä ilmoitus myös silloin, jos herää epäilys jommankumman kuljettajan ajokunnosta, jollakin osapuolista ei ole ajokorttia tai auto vaikuttaa siltä, että se ei ole ajokunnossa. Aina poliisia ei tarvitse kutsua paikalle. — Jos syyllinen on selvillä eikä alkoholilla ole osuutta tapahtuneeseen ja vakuutuksetkin ovat kuunnossa, ei poliisille tarvitse tehdä ilmoitusta tapahtuneesta. Liikenneturva muistuttaa, että liikennesäännöt ovat voimassa myös parkkihalleissa ja -paikoilla. Parkkihalleissa on erittäin tärkeää muistaa tarkkaavaisuus ja maltillinen ajonopeus, koska pimeitä kulmia sekä käännöksiä on paljon. Myös ajovalojen ja vilkun käyttö on avainasemassa, jotta muut pystyvät kunnolla näkemään ja ennakoimaan autoilijan liikkeitä. Risteykset ovat usein ahtaita, eikä niihin aina mahdu kahta kääntyvää autoa kerralla. — Nopeus on pidettävä sellaisena, että voi varautua pysäyttämään auton välittömästi. Ei ainakaan kakkosta isommalle kannata vaihtaa, tiivistää Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen. Yllättäviä ja auton välitöntä pysäyttämistä vaativia tilanteita saattaa aiheutua esimerkiksi silloin, kun joku peruuttaa ruudustaan pois väistämisvelvollisuudestaan huolimatta. — On hyvä osoittaa huomaavaisuutta ja antaa autoilijan peruuttaa rauhassa pois paikaltaan — hetken odotus ei kaada kenenkään aikataulua. Poislähtijän on kuitenkin vaaratilanteiden välttämiseksi havainnoitava kääntelemällä päätään. Pelkästään peileihin ei voi luottaa, muistuttaa Savolainen. Pysäköidessä kannattaisikin peruuttaa auto ruutuun, jotta pois lähteminen olisi helpompaa ja turvallisempaa. Näin välttää myös lähtiessä mahdollisesti aiheutuvat auton keulan osumat esimerkiksi tolppiin tai vierekkäisiin ajoneuvoihin. — Ylivoimaisesti paras vaihtoehto on kuitenkin ajaa kahdesta peräkkäisestä ruudusta läpi, jos se on mahdollista. Näin ei joudu peruuttamaan missään vaiheessa, suosittelee Savolainen. Vähänkään isommissa parkkihalleissa ja -taloissa on niin sanottuja kokoojaväyliä, jotka ovat leveämpiä kuin itse parkkiruutuväylät. Näin monelle saattaa syntyä harhakäsitys kokoojaväylien etuajo-oikeudesta. — Usein toki kärkikolmio määrää parkkiruutujen suunnasta tulevan väistämään, mutta jos asianmukaisin liikennemerkein ei ole muuta osoitettu, on pääsääntö voimassa, eli oikealta tulevaa väistetään, muistuttaa Savolainen. Parkkihalleissa on myös paljon kävelijöitä, kun ihmiset liikkuvat autoilleen tai pois niiltä. Monesti halleissa ei ole erikseen osoitettu jalankulkuväyliä, ja suojateitäkin on niukanlaisesti. — Kävelijän onkin oltava erityisen tarkkana ja pyrkiä tekemään itsestään mahdollisimman näkyvä. Niin varmasti toivotaan muidenkin tekevän, kun itse vaikkapa lähtee pois parkkiruudustaan, Savolainen sanoo. Lue koko uutinen:

