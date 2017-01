Uutinen

Kymen Sanomat: Kunnissa pohditaan tulevaisuuden painopistealueita — Kerro mihin sinun kotikuntasi tulisi keskittyä Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen maakuntien hoidettavaksi on kunnille iso muutos. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen arvioi, että sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat noin 60 % kaupungin talouden, henkilöstön ja toimintojen kokonaisuudesta. Kunnissa ja kaupungeissa pohditaankin nyt, miltä näyttää tulevaisuuden kunta ilman sote-palveluita. Jäljelle jäävät esimerkiksi koulutus, varhaiskasvatus, kulttuuri, kaavoitus ja liikunta. — Uutta on rakennettava erityisesti seudun olemassaolevan koulutuksen ympärille. Uudessa kunnassa korostuu yhteisöllisyys, verkostoituminen, ulospäin suuntautuminen ja kansainvälisyys. Tässä on taivas rajana, Muhonen pohtii. Varsinainen strategiatyö kunnissa alkaa valtuustokauden vaihduttua. Kotkassa tulevaa strategiatyötä pohjustetaan parhaillaan erilaisin kaupunkilaisille suunnatuin kyselyin. Kehitysjohtaja Terhi Lindholm on innoissaan mahdollisuudesta pohtia kunnan uutta roolia laajasti osallistavan ja yhteishenkeä lisäävän prosessin kautta. — Yhdessä tekemisen prosessi on vähintään yhtä tärkeää kuin lopputulos. Se on jo itsessään näyttö uudistumisesta, Lindholm kertoo. Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen katsoo, että uudistuksen jälkeen hyvä asuminen ja yritysmyönteisyys korostuvat. Virolahti ja Pyhtää ovat muita Etelä-Kymenlaakson kuntia uudistuksessa edellä. Virolahti ostaa sote-palvelut Miehikkälältä ja Kotkalta ja Pyhtää Attendolta, joten tuleva muutos ei aiheuta kunnissa suurta dramatiikkaa. — Uudistus selkeyttää kunnan roolia ja auttaa meitä keskittymään niihin asioihin, joista voimme päättää. Olemme kuntastrategiassa työstäneet koko ajan niitä elinkeino- ja asuntopoliittisia asioita, joilla pystytään vaikuttamaan elinvoimaisuuteen, Vironlahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho kertoo. Millaisiin asioihin sinun mielestäsi kotikuntasi tulisi keskittyä sote-uudistuksen jälkeen? Miten kotikuntasi voisi edistää taloutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ilman lakisääteisiä terveyspalveluita? Kommentoi alla olevaan kommenttikenttään. Lue koko uutinen:

