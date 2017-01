Uutinen

Kymen Sanomat: Irene Malmberg työskentelisi mielellään ulkomaalaisten parissa — vapaaehtoisille on töitä kesän superviikonloppuna Kotkassa Lähes sata vapaaehtoista oli jo ennen viikonvaihdetta ilmoittautunut työtehtäviin ensi kesän superviikonloppuun Kotkaan Meripäiville ja The Tall Ships´ Races -tapahtumaan. Loviisalainen Kotkan kaupungilla työskentelevä Irene Malmberg on yksi kesän tapahtumiin vapaaehtoistyöntekijäksi ilmoittautuneista. Malmberg ei vielä tiennyt, mihin tehtäviin hän pääsisi, mutta mieluisimpia kohteita hänen mielestään olisivat suuret purjealukset, joissa saisi työskennellä ulkomaalaisten vieraiden kanssa. – Toinen äidinkieleni on ruotsi ja osaan myös sujuvasti englantia, joten kieliongelmia en uskoisi tulevan, sanoo Malmberg. Toisena vaihtoehtona Malmberg näkisi itsensä mieluiten jossakin infopisteessä, jossa myös saa olla tekemisissä tapahtumavieraiden kanssa. – Mutta hirveästi ei kyllä ole väliä. Menen sinne, minne vain pistetään töihin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/29/Irene%20Malmberg%20ty%C3%B6skentelisi%20mielell%C3%A4%C3%A4n%20ulkomaalaisten%20parissa%20%E2%80%94%20vapaaehtoisille%20on%20t%C3%B6it%C3%A4%20kes%C3%A4n%20superviikonloppuna%20Kotkassa/2017321842907/4