Uutinen

Kymen Sanomat: HP:n naisilla hyvä viikonlopputurnaus — ”Porukka on nuori, mutta kehitys näkyy” Haminan Palloilijoiden naisten joukkue kokeili talvikuntoaan viikonloppuna Kotkan Innon järjestämässä Kotka-turnauksessa. Lauantaina B-tyttöjen kamppailuissa HP pelasi tasan Roihun kanssa ja voitti Hyvinkään. Sunnuntaina naisten peleissä HP pelasi Kuusankosken ja Pesä Ysien kanssa tasan. — Hyvää tekemistä, positiivinen yllätys. Pesä Yseissä pelasi kuusi naisten superin pelaajaa, voi olla tosi tyytyväinen, pelinjohtaja Jussi Toikka kiitteli. — Joukkue on saanut selkeästi lisää lyöntikovuutta. HP:n suomensarjan joukkue on vielä viimekautistakin nuorempi. Kaikki pelaajat yhtä lukuunottamatta pelaavat myös B-tyttöjen Superpesistä, eli ovat syntyneet vuosina 1998—2000. Ryhmässä on neljä pelaajaa, jotka mahtuvat vielä C-junioreihinkin (2001—02). Tuo yksi ”yli-ikäinen” on täksi kaudeksi Haminaan tullut Emmi Simonen (s. 1996). Hän on pelannut kolme edellistä kautta Superpesistä Lappeenrannan Pesä Yseissä. — Porukka on nuori, mutta kehitys alkaa näkyä. Urheiluakatemian piirissä olevat pelaajat harjoittelevat 9—10 kertaa viikossa. Viikonloppuna huomasi, että esimerkiksi lyöntikovuutta on tullut lisää. — Suomensarjan lohkomme on kova, mutta ei meidän yhtään ottelua tarvitse lähteä etukäteen häviämään, Toikka sanoo. Viime kaudella HP selvisi suomensarjassa lohkofinaaleihin, mutta siellä tuli tappio. Lue koko uutinen:

