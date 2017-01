Uutinen

Kymen Sanomat: Virojoen koulun vanha asuntolarakennus tyhjennetään syksyyn mennessä Virojoen koulun vanha opettaja-asuntola tyhjennetään kokonaan ensi kesään mennessä. Ekaluokkalaisten ja esikoululaisten käytössä ollut rakennus on kärsinyt sisäilmaongelmista jo pidemmän aikaa. Korvaavat tilat on saatu nyt järjestettyä ainakin seuraavan kolmevuotiskauden ajaksi. Esikoululaiset muuttivat pois jo kevätlukukauden alusta. Korvaava huoneisto löytyi yläkoulun keskikerroksesta. Taloon jäävät kevätlukukaudeksi ekaluokkalaiset ja pienryhmä sekä erityisopettajan tilat. Ne kaikki muuttavat pois syksyyn mennessä. Koululuokat siirretään ala-asteen rakennukseen ryhmiä yhdistellen. Yksi luokka siirtyy yläkoululle samaan tilaan, jonne esikoululaiset lähtivät nyt evakkoon. Esiopetus siirtyy puolestaan Virojoen päiväkotiin syksystä alkaen. Päiväkotiin saadaan tilaa talon sisäisillä ryhmämuutoksilla. Vuoropäivähoito siirtyy Yhdystiellä sijaitsevan rivitalon huoneistoon. Alakoulun kuudes luokka siirtyy yläkoululle. Sinne muuttaa myös kouluterveydenhoitaja. Pienryhmäopetus sijoitetaan alakoululle. Käyttöön raivataan yksi kirjaston työhuoneista. Tyhjentyvää rakennusta odottaa todennäköisesti purku. Siihen on varattu rahaa kunnan toimintasuunnitelmassa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/28/Virojoen%20koulun%20vanha%20asuntolarakennus%20tyhjennet%C3%A4%C3%A4n%20syksyyn%20menness%C3%A4/2017321825212/4