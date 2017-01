Uutinen

Kymen Sanomat: Varamummola ei ole työleiri, vaan isovanhempien nautiskelupaikka Lastenlasten hoito alkoi olla työlästä Lahdesta käsin välimatkan takia. Lahtelaisten Anna ja Jarmo Toiskallion tytär Emma asuu perheineen Kouvolassa. Vuoro- ja iltatöitä tekevän tyttären perhe tarvitsee toisinaan isovanhempien hoitoapua useampana päivänä peräkkäin. Toiskalliot ratkaisivat pulman perustamalla varamummolan tyttären ratsutilan pihapiirissä tyhjilleen jääneeseen vanhaan taloon Anjalassa. — Tuntuu, että on jotenkin kivempi tulla lasten luo, kun on ”oma” paikka, jossa voi yöpyä. Olo on oikein kotoisa, kun tätä on saanut laittaa mieleisekseen, Anna Toiskallio sanoo. Toiskalliot sanovat viettävänsä aikaa varamummolassa tarpeen mukaan ja niin kauan, kun lapset hoitoapua tarvitsevat. Isovanhemmille on jäänyt talon sisustaminen ja kalustaminen. Varamummola on vasta äskettäin perustettu, joten yhtä ja toista sisustukseen liittyvää on vielä mietittävä. Talo on tuttu isovanhemmille, koska tytär asui siinä perheineen lasten ollessa pieniä. Varamummolaa Anna Toiskallio on sisustanut vanhan taloon henkeen sopivalla tavalla. Hän seuraa sisustusohjelmia ja lukee alan lehtiä. Värit ovat kiinnostaneet häntä aina. — Lempivärejäni ovat roosan ja vaaleanpunaisen eri sävyt. Sininen on oikeastaan ainoa, joka ei ole minun makuuni. Toiskallion periaate on, ettei uutta hankita, ellei ole aivan pakko. Hän ei myöskään halua ostaa tai tehdä mitään niin kallista, ettei muutosta raaskisi enää sen jälkeen koskaan tehdä. Kotoa varamummolaan on tuotu huonekaluja ja mattoja. Karvalankamatto haki paikkaansa vuosia. Nyt se on kuin tehty varamummolan oleskelutilan puulattialle lämmittämään jalkojen alla. — Käyn paljon kirpputoreilla. Olen tehnyt hienoja löytöjä esimerkiksi oleskelutilaan. Sisustus alkaa olla kahden huoneen ja keittiön kodissa hyvällä mallilla. Pieniä yksityiskohtia Toiskalliot hankkivat sikäli, kun tulee tarve. — Etsin klaffilipastoa, jonka päällä voi kirjoitella. Lisäksi olen suunnitellut vanhojen huonekalujen tuunausta, Anna Toiskallio sanoo. Kevään mittaan Toiskalliot siirtyvät talosta pihalle. Hellepäivänä voi istuskella vaikkapa hetekoista ja lautasantennista tehdyssä huvimajassa. — Tarkoitus ei ole tehdä tästä työleiriä. Pääasia on olla lasten kanssa, Toiskalliot sanovat. Pyykkikoneesta grilli, ongelmajätteestä kaappi Toiskallioiden tyyli sisustaa käytetyillä tavaroilla ja huonekaluilla sekä tuunaus ovat tuttua Kuusankoskella kirpputoria pitävälle Kari Manniselle. Hän on tehnyt kierrätämällä muun muassa soittimia ja pyykkinoneesta grillin. Mannisen Mozt Design tekee Kuusankoskella huonekaluja muun muassa vanhoista ikkunoista. Vanhoista ikkunoista tehdyt kaapit ja vitriinit viedään Ruukinportin Mannisen mukaan käsistä. Manninen ostaa vanhoja ikkunoita ja kalusteiden heloja ja valmistaa niistä huonekaluja. Huonekaluihin hän yhdistää jotakin muuta vanhaa, esimerkiksi lautaa tai heinäseipäitä. — Teen niitä, koska niistä tulee hyvännäköisiä. Toiseksi vanhat ikkunat ovat ongelmajätettä. Niiden laseja ei voi laittaa lasinkeräykseen, Manninen kertoo Mannisen kirpputorilla liikkuu jatkuvasti valtavat määrät huonekaluja. Huonekalujen tuunaus ja vanhojen entisöinti lisääntyy Mannisen mukaan koko ajan. Kirpputorilla käyvät eniten kaupaksi pienikokoiset huonekalut, sisustukseen liittyvät esineet ja säilytyskalusteet. — Krääsää ostetaan enää harvemmin. Mannisen mukaan joskus pöytään ilmestyy esine, jonka menekkiin hän ei usko. — Hetken kuluttua tulee asiakas sama esine kainalossa ja sanoo, että tämmöistä hän on aina etsinyt. Ihmiset ovat todella luovia ja tavaroita menee mitä ihmeellisempiin käyttötarkoituksiin. Ja siitä pyykkinoneesta. Manninen teki pyykkikoneen sisällä olevista betonipainoista hän teki grillin jalat. Neljän rautatangon varaan hän kiinnitti koneen ruostumattomasta teräksestä valmistetun rummun. Grilli toimii hyvin 10 vuoden käytön jälkeen. — Eivätkä makkarat maistu pyykkipulverilta, Manninen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/28/Varamummola%20ei%20ole%20ty%C3%B6leiri%2C%20vaan%20isovanhempien%20nautiskelupaikka/2017521835634/4