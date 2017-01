Uutinen

Kymen Sanomat: Tänä viikonloppuna bongataan lintuja — näin voit osallistua! Tänä viikonloppuna 28.-29. tammikuuta vietetään valtakunnallista Pihabongaus-tapahtumaa. Birdlife Suomen järjestämässä tapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai vastaavassa paikassa. Tehdyt havainnot ilmoitetaan Birdlife Suomelle. Pihabongaus ei ole kilpailu, eikä siihen osallistujien tarvitse olla lintuharrastajia. Tapahtumalla halutaan kannustaa ihmisiä tarkkailemaan kotipihansa lintuja. Samalla tutkijat saavat tietoa Suomen talvisesta linnustosta sekä lintujen suojelusta ja talviruokinnasta. Pihabongaus on suosittu tapahtuma. Viime vuonna siihen osallistui 18 000 ihmistä. Kahden päivän aikana bongattiin yhteensä noin 440 000 lintua. Pihabongaukseen osallistuminen on helppoa. Lintuja tarkkaillaan esimerkiksi omalla pihalla tunnin ajan joko lauantaina tai sunnuntaina. Havaitut lintulajit tunnistetaan. Yksilöt on laskettava silloin, kun kutakin lajia on näkyvillä enimmillään samaan aikaan. Tällä vältetään laskemasta samat yksilöt moneen kertaan. Havaitut lintulajit ja lasketut määrät ilmoitetaan Birdlife Suomelle viimeistään perjantaina 3. helmikuuta osoitteessa www.pihabongaus.fi. Havainnot voi ilmoittaa myös postikortilla osoitteeseen BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on oltava lintuhavaintojen lisäksi havainnoitsijan nimi ja havaintopaikan osoite, havaintoajankohta sekä havainnoitsijoiden määrä. Birdlife Suomi julkaisee lopulliset tulokset helmikuun aikana. Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/28/T%C3%A4n%C3%A4%20viikonloppuna%20bongataan%20lintuja%20%E2%80%94%20n%C3%A4in%20voit%20osallistua%21/2017521840407/4