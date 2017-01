Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisi etsii Kouvolan ampujaa — miehen henkilöllisyys on poliisin tiedossa Kaakkois-Suomen poliisi etsii Kouvolan lauantaisen ampumistapauksen ampujaa. Kouvolan Kalevankadulla ammuttiin yksityisasunnossa miestä keskivartaloon iltapäivällä. Uhrilla ei ole välitöntä hengenvaaraa. Ampuja on mies, jonka henkilöllisyys on poliisin tiedossa, poliisista kerrotaan. Poliisin mukaan tilanteen operatiivinen vaihe on ohi ja nyt ollaan siirrytty tutkintapainotteiseen vaiheeseen. Asiasta tiedotetaan lisää mahdollisesti huomenna sunnuntaina. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/28/Poliisi%20etsii%20Kouvolan%20ampujaa%20%E2%80%94%20miehen%20henkil%C3%B6llisyys%20on%20poliisin%20tiedossa/2017521841305/4