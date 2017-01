Uutinen

Kymen Sanomat: PeKa nousi montusta voittoon, Daisha Simmons hätyytteli syöttöennätystä Naisten Korisliigan puolivälieräpaikasta kamppaileva Peli-Karhut otti tärkeät sarjapisteet. Vimpelin Veto kaatui Karhuvuoressa 73—63 (34—37). Pahalta ehti jo näyttää. PeKa oli ensimmäisen neljänneksen lopussa ja toisen alussa yhteensä kuusi ja puoli minuuttia ilman korin koria. Vimpeli meni siinä vaiheessa jo 36—23-johtoon. PeKa piristyi toisen erän loppupuoliskolla ja kiri taukoeron kolmeen. Kolmannessa erässä ote vain parani. PeKa vei sen 20—10. Matilda Mässeli heitti kolmoserässä kuusi pistettä. Myös päätöserän alku oli kotkalaisilta vahva. Seitsemän minuuttia ennen loppua PeKa johti 60—49, eikä ViVe päässyt enää iskuetäisyydelle. PeKan pelintekijä Daisha Simmons antoi ottelussa 11 koriin johtanutta syöttöä. Parempaan on tällä kaudella yltänyt vain Catzin Valencia McFarland (12). Akilah Sims oli ensimmäiset 20 minuuttia ruosteessa (4 pistettä, pelitilanneheitot 1/6), mutta kokosi vahvan toisen puoliaikansa ansiosta yhteensä 18 pistettä. Roosa Lehtoranta teki 15 pistettä, Simmons 13 ja Saara Wahlgren 11. Amanda Lassiterin heitto oli kateissa. Vain yksi pelitilanneheitto kymmenestä meni renkaan läpi. Vaikka pistesaldo jäi kahteen, olivat muut sarakkeet mukavia: 9 levypalloa, 5 syöttöä ja 5 riistoa. Vimpelin Wilesia Hardy heitti 23 pistettä. Toinen tehopelaaja oli Olivia Nash (16/13). PeKalla on 18 ottelun jälkeen kasassa 16 pistettä. Sijoitus on seitsemäs. Kuusi parasta pääsevät pudotuspeleihin. Ensi lauantaina PeKa kohtaa kotonaan Espoo Basket Teamin, joka on kotkalaisten kanssa tasapisteissä.

