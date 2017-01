Uutinen

Kymen Sanomat: Lintilä ei vahvista Vaasaa Tesla-selvityksen ykköseksi Ylen Ykkösaamussa lauantaina haastatellun elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan Vaasa oli Finpron Tesla-selvityksen kärkijoukossa, mutta hän ei väitä sen olleen selvityksen ykkönen. -Vaasa oli parhaiden joukossa. Se on ihan millä kriteerillä sen ottaa. Siinä oli paikkakuntia, jotka pystyvät olemaan mahdollinen kohdepaikka. Olen kutsunut kaikki nämä paikkakuntien edustajat palaveriin tai käymään tällainen Team-Finland-keskustelu. Että ollaan tosiaan yksi joukkue, joka lähtee tätä hakemaan, Lintilä totesi toimittajan kysyessä oliko Vaasa selvityksessä paras. Finpro on tehnyt selvityksen, jossa kartoitettiin sähköautoyhtiö Teslan miljardiluokan tehdashanketta havittelevien paikkakuntien edellytyksiä tehtaan sijoituspaikoiksi. Selvitystä ei ole julkistettu. Vaasan kanssa tehdasta tavoittelee kahdeksan muuta kaupunkia tai seutukuntaa. Mukana on Kotkan-Haminan seutu. Lintilän mukaan useamman vaihtoehdon esittäminen Teslalle ei olisi järkevää. -Tämä on kansallinen hanke, mutta omasta mielestäni siinä pitää olla selkeä kärki, jolla mennään ja johon sitten tehdään se kokonaisuus. Pitäisin hyvin outona sitä, että Suomi ilmoittautuisi kisaan ja ilmoittaisi, että meillä on näitä ja näitä paikkakuntia tässä vaihtoehtoina, valitkaa näistä. Lintilä toisti jo aikaisemmin Kymen Sanomille sanomansa, ettei vetänyt kotiinpäin päättäessään ministeriön lähtevän valmistelemaan sähköautoyhtiö Teslan Gigafaktoryn saamista Vaasaan. Lintilä on valittu kansanedustajaksi Vaasan vaalipiiristä. Antti-Jussi Larvio Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/28/Lintil%C3%A4%20ei%20vahvista%20Vaasaa%20Tesla-selvityksen%20ykk%C3%B6seksi%20/2017321840543/4