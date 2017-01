Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaislähtöinen Lauri Yrjölä kisaa euroviisupaikasta tänä iltana — Katso Helppo elämä -kappaleen video! Kotkalaislähtöinen Lauri Yrjölä esiintyy Uuden musiikin kilpailun finaalissa lauantaina 28. tammikuuta. Laulaja esittää kilpailun ainoan suomenkielisen kappaleen, Helppo elämä. — Rytmiltään ja melodialtaan musiikkini on amerikkalaista. Suomen kieli tuo siihen mukavan kontrastin. Kappaleeni on villi kortti. Jää nähtäväksi, miten se otetaan vastaan, Yrjölä sanoo. Yrjölän mukaan kappale kertoo boheemista ihmisestä, joka haluaisi elämältä paljon tekemättä mitään. — Otan tekstillä kantaa tietynlaiseen ihmistyyppiin, joka menee aina sieltä, missä aita on matalin. Aiemmin kitaristina tunnettu Yrjölä päätyi soolouralle noin vuosi sitten. Hänen tavoitteenaan on jatkaa sooloartistin uraa kävipä kilpailussa miten tahansa. — Tarkoitukseni ei ole jäädä tähdenlennoksi. Suomessa ei ole kovin montaa laulaja-lauluntekijää, ainakaan modernin popin puolella. Vaikka en voittaisi kilpailua, toivon, että saan tätä kautta tunnettavuutta ja uusia kontakteja. 34-vuotias Yrjölä on syntynyt Kotkassa ja asuu nykyisin Helsingissä. Hän soittaa myös kitaraa suomirock-yhtye Ottiliassa, jonka ensimmäinen albumi ilmestyi vuonna 2015. Uuden musiikin kilpailu Yle TV2:ssa lauantaina 28.1. kello 21. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/28/Kotkalaisl%C3%A4ht%C3%B6inen%20Lauri%20Yrj%C3%B6l%C3%A4%20kisaa%20euroviisupaikasta%20t%C3%A4n%C3%A4%20iltana%20%E2%80%94%20Katso%20Helppo%20el%C3%A4m%C3%A4%20-kappaleen%20video%21/2017321837883/4