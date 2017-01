Uutinen

Kymen Sanomat: Kannusjärvellä leikitään tänään talvisia leikkejä ja pelejä Kannusjärven koululla ulkoillaan lauantaina koko perheen voimin. Talviriehassa on mukana muun muassa moottorikelkka- tai mönkkäriajelua, luistinrata, hiihtolatu ja liukurimäki säästä riippuen. Lisäksi leikitään talvisia leikkejä ja pelejä. Tapahtumassa on myös koululaisten järjestämät arpajaiset. Tulijoita pyydetään ottamaan mukaan omat sukset, luistimet ja liukuri. Säävarausta ei ole, tekemistä on kelin mukaan. Paikalla on kahvio ja mahdollisuus omien makkaroiden paistoon. Talviriehan järjestävät yhteistyössä Kannusjärven-Kitulan kylätoimikunta, koulutoimikunta, Kannusjärven Alapään Martat sekä urheiluseura Kannusjärven Innostus. Talvirieha lauantaina 28. tammikuuta klo 12—15 Kannusjärven koululla, Keskikyläntie 233, Hamina. Lue koko uutinen:

