Kymen Sanomat: Frisbeegolf ei lunta kaipaa — Petäjäsuolla pelataan sunnuntaina Frisbeegolfin kausi alkaa sunnuntaina Kotkassa. Lunta on vähän eli tilanne on lajin kannalta hyvä. Pelimuotona on parikisat arvotuilla pareilla. Jos saadaan muodostettua tasaparit, pelataan kierrokset vuorotellen best ja tough shotia. Kummassakin molemmat pelaajat heittävät avausheiton. Best shotissa pari saa valita kummasta heittopaikasta he jatkavat. Tough shotissa pelin jatkopaikan määrää ryhmän toinen pari. Jos osallistujista ei muodostu tasapareja, pelataan pelkästään best shotia. Frisbeegolfia sunnuntaina 29. tammikuuta klo 10.30—14 Petäjäpirtillä, Petäjäsuontie 34, Kotka. Lue koko uutinen:

