Uutinen

Kymen Sanomat: Sirpa Paatero Teslasta: Ei vielä luovuteta! Kotkalainen kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) haluaa vielä kuulla työ-ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ja Finprolta tarkemmat perusteet, miksi Vaasa on asetettu Teslan tehdashankkeen kärkikaupungiksi. — En ole nähnyt Lintilän päätöksen perusteluja eli onko se todella vain Vaasa, vai onko kyseessä vain ministerin tahto, Paatero sanoo. Hänen mukaansa Kaakkois-Suomessa ovat vähintäänkin samat vahvuudet Teslan tehdashankkeelle kuin Vaasalla. — Tiedetään, että Vaasassa on energiaklusteri. Tiedetään myös, että Lappeenrannan teknillinen yliopisto on Suomen ykkönen yliopistotasoisessa tutkimuksessa energiapuolella. Meillä on vielä sen lisäksi logistinen infra kunnossa. Paatero ihmettelee, miksei Teslalle esitellä useampia vaihtoehtoja eikä vain Vaasaa. — Missään tapauksessa emme ainakaan vielä luovuta. Yksi tapa on sitten olla suoraan Teslaan yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/27/Sirpa%20Paatero%20Teslasta%3A%20Ei%20viel%C3%A4%20luovuteta%21/2017321833762/4