Kymen Sanomat: Ruokavinkit viikonloppuun: Starbox-blogeissa kebabia, pastaa ja karjalanpaistia Starboxin blogeista löytyy ruokavinkkejä viikonloppuun. Pääruokaosastolla olisi tarjolla muun muassa kotitekoista kebabia, kana-kasvis-pestopastaa sekä karjalanpaistia. Lähti lapasesta-blogia pitävä Saija neuvoo kotitekoisen kebabin saloihin. Kotitekoinen kebab syntyy 800 grammasta jauhelihaa. Oheen tulee tomaattinen kastike. Teatuulian reseptivinkki tällä viikolla on kana-kasvis-pestopasta. Tea kuvaa ohjetta simppeliksi: Ei tarvitse kuin pilkkoa kaikki ainekset paistettavaksi pannulla. Niin paljon, että riittää-blogin Anni otti tällä viikolla uunistaan karjalanpaistin. Resepti on peräisi Annin isältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

