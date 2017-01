Uutinen

Kymen Sanomat: Rinne selkeä ykkönen Kaakkois-Suomessa — haastajat jäävät kyselyssä kauas Antti Rinne on Kaakkois-Suomessa selvä suosikki SDP:n seuraavaksi puheenjohtajaksi. Kaakon maakuntalehtien piirin puoluekokousedustajille tekemässä kyselyssä Rinne sai vastanneiden äänistä 58 prosenttia. Kyselyyn vastasi 51 piirin 66:sta puoluekokousedustajasta. Rinnettä piti parhaana puheenjohtajana 29 vastaajaa, kun seuraavaksi tullut Timo Harakka jäi 11 ja Tytti Tuppurainen 2 ääneen. Kantaansa vielä miettii tai sitä ei halua kertoa 9 edustajaa. Kaakkois-Suomi on SDP:n piireistä suurin. Se käsittää Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnat. SDP valitsee itselleen puheenjohtajan viikon päästä lauantaina. Puoluekokous pidetään Lahdessa, ja puheenjohtajan lisäksi valitaan muun muassa puoluesihteeri. Kaakkois-Suomen kyselyn tulos ei ole mikään yllätys, sillä vastaavan suuntaisia tuloksia on tullut aiemmissa valtakunnallisissa kyselyissä. Kaakossa Rinteen kannatus tosin näyttää olevan vielä vahvempaa kuin muualla. Esimerkiksi keskiviikkona julkaistussa Ylen kyselyssä Rinnettä kannatti hieman yli puolet vastanneista kokousedustajista. Harakka jäi 20 ja Tuppurainen 12 prosentin kannatukseen. Kyselyn vapaissa kommenteissa Rinteen kannattajat muistuttavat hyvistä gallupluvuista ja siitä, ettei johtajaa pidä vaihtaa liian usein. — Puolueen tila on kohtalaisessa kuosissa, enkä lähtisi puheenvaihtajaa tässä vaiheessa vaihtamaan. Harakan kannattajat korostavat, että hänellä on katse tulevaisuudessa ja hän puhuttelee myös nuoria. — Tulevaisuus pitää nähdä ja tehdä työtä sitä varten. Lue koko uutinen:

