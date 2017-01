Kouvoille palkintosade, Wecksten maakunnan paras — katso kaikki Kymenlaakson urheilugaalassa palkitut!

Kymenlaakson urheilugaalassa juhlittiin perjantaina maakunnan urheilu- ja liikuntasaavutuksia viime vuodelta. Kotkassa pidetty gaala järjestettiin 12. kerran.

Koripallon Suomen mestaruuden viime keväänä voittanut Kouvot palkittiin peräti kolmessa kategoriassa. Kouvot valittiin vuoden joukkueeksi, vuoden urheiluteon tekijäksi sekä yleisöäänestyksen voittajaksi. Lisäksi mestarivalmentaja Jyri Lehtonen valittiin vuoden valmentajaksi.

Yleisöäänestys järjestettiin Kymen Sanomien ja Kouvolan Sanomien verkkosivuilla ja paperilehdissä. Ääniä annettiin 639.

Vuoden urheilija Kymenlaaksossa oli Karhulan Veikkojen Tomas Wecksten, joka voitti seiväshypyn Suomen mestaruuden sekä muun muassa Suomi—Ruotsi-maaottelun seipään. Weckstenin kauden paras tulos oli 550.

Pääosan valinnoista teki Kymenlaakson Liikunta ry yhteistyössä Kymenlaakson urheilutoimittajienyhdistyksen kanssa. Kymenlaakson urheiluseuroilta ja yksityisiltä henkilöiltä tuli palkintoraadille yhteensä 60 ehdotusta.

Palkintoja jaettiin 20 kategoriassa yhteensä 26 kappaletta.

Kymenlaakson urheilugaalassa palkitut

Vuoden urheilija: Tomas Wecksten (Karhulan Urheilijat)

Vuoden joukkue: Kouvot

Kouvolan Kouvot voitti miesten koripallon Suomen mestaruuden Korisliigan kaudella 2015—2017.

Vuoden nuori urheilija: Lauri Lepistö (Kouvolan Hiihtoseura)

Lauri Lepistö hiihti nuorten MM-pronssia 10 kilometrin perinteisellä hiihtotavalla Romanian Rasnovissa. Lisäksi Lepistö voitti nuorten SM-kultaa 20 kilometrin perinteisellä sekä sprintissä.

Vuoden valmentaja: Jyri Lehtonen

Kouvojen mestaruusjoukkueen päävalmentaja Jyri Lehtonen on tehnyt pitkäjänteistä työtä seurassa. Hän on osannut viedä nuoria yksilöllisesti eteenpäin.

Vuoden urheiluteko: Kouvojen miesten koripallon Suomen mestaruus

Vuoden urheilusaavutus (yleisöäänestys): Kouvojen miesten koripallon Suomen mestaruus

Vuoden vammaisurheilija: Jani Töyrylä (Iitin Pyrintö)

Jani Töyrylä voitti kolme mitalia maailman suurimmassa down-urheilijoiden kilpailutapahtumassa Trisome Gamesissä Italian Firenzessä. Töyrylä voitti kultaa keihäässä ja pronssia sekä sadalla metrillä että kolmiottelussa.

Vuoden kuntoliikkuja: Teemu Huppunen

Teemu Huppunen on erittäin aktiivinen juoksija sekä matalan kynnyksen juoksutapahtumasarjan organisoija. Tapahtumissa on paljon osallistujia.

Vuoden terveysliikuttaja: Kouvolan seudun muisti ry

Yhdistyksen toiminta muistisairauksien ennaltaehkäisyssä sekä muistisairaiden ja heidän omaisten tukemisessa on laaja-alaista. Yhdistys on huomioinut hienosti liikunnan merkityksen muistisairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoitokeinona. Liikunta on vahvasti näkyvissä yhdistyksen toiminnassa. Viikoittain kokoontuu muun muassa avoin jumpparyhmä ja taiji.

Vuoden seura-aktiivi: Kari Lindqvist (KooKoo)

Vuonna 2004 KooKoon edustusjoukkueen huoltajaksi tullut Kari Lindqvist on räpin sanoja mukaillen aina ”hallil eka ja hallilt vika”. Lindqvist on tehnyt päiviä pelaajien eteen ilman huomiota vuosikymmenten ajan.

Vuoden nuorisourheiluseura: Kouvolan Pallonlyöjät

KPL on nostanut huimasti junioripelaajien määrää, ja junioreiden SM-mitaleja on tullut viimevuosina useita. Viime vuonna KPL:n lanseeraaman Pesis kylille -hankkeen kautta pesäpallon pariin tuli Kouvolassa yli 300 lasta.

Vuoden lasten liikuttaja: Heidi Honkanen

Kotkan kaikki alakoulut ovat mukana liikkuva koulu -toiminnassa. Heidi Honkanen on ollut hankkeen primusmoottori. Yhteistyö palkittiin valtakunnallisella huomionosoituksella joulukuussa 2016.

KymLin vuoden liikuttava kumppani: Mehiläinen Oy

Terveyskonserni Mehiläinen on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä muun muassa urheilulääketieteen illoissa KymLin kanssa. Seminaareissa on vuosittain ollut yli 200 kuulijaa. Mehiläinen vastaa Kouvolan Urheiluakatemian urheilijoiden terveystarkastuksista ja lääkäripalveluista.

Vuoden liikuntateko: Reino Uusitalo

Reino Uusitalo on tukenut ja kehittänyt pitkäjänteisesti Pyhtään ja maakunnan liikuntaa. Hänen kädenjälkensä näkyy erityisesti Pyroll-areenassa sekä Stockforsin kuntosalilla.

Jokeri-palkinto: Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemian remonttiryhmä

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun naprapatianlinja on jo yli kymmenen vuotta mahdollistanut Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian urheilijoille ilmaisen remonttiryhmä-palvelun. Lääkärikäynnin jälkeen loukkaantunut urheilija ottaa yhteyttä remonttiryhmään, joka tekee urheilijalle korvaavan harjoitteluohjelman kuntoutumisajaksi. Ohjelman suunnittelevat naprapatian opiskelijat, yhdessä opettajiensa Petteri Kosken ja Juha Hiltusen kanssa. He myös tarvittaessa opettavat urheilijalle uudet kuntoutusliikkeet. Kaikki tämä on urheilijalle ilmaista.

Vuoden nuorisourheilun vetäjä: Teemu Riikonen (PokLi ry)

Teemu Riikonen ideoi Pelaajat päättää -viikon, johon osallistui viime vuonna 24 eri lajia ja yli 10 000 urheilijaa. Kouvolalaisesta ideasta on tulossa myös vientituote maailmalle, sillä kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF on järjestämässä samanlaista teemaviikkoa ympäri maailman.

Vuoden seuratoimihenkilö: Pia Outinen (Karhulan Katajaiset)

Pia Outinen päätti pitkän puheenjohtajakauden Karhulan Katajaisissa. Hänen johdollaan Katajaiset nousi pysyvästi superluokan yleisurheiluseuraksi ja yhdeksi Suomen parhaista nuorisoyleisurheiluseuroista.

Vuoden maakunnan sinettiseura: Karhulan Katajaiset

Elämänurapalkinto: Kari Koso (Haminan Palloilijat ry)

Kari Koso on toiminut oman pelaajauransa jälkeen Haminan Palloilijoiden valmennus- ja talkootoiminnassa sekä varainhankinnassa erittäin aktiivisesti, laaja-alaisesti ja ilman voitontavoittelua vuodesta 1976 alkaen aina nykyhetkeen asti. Hän toimi juniorityttöjen ja sittemmin naisten valmentajana ja pelinjohtajana vuosina 1976—87, seuran johtokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana 1981—89 ja 1996—2001 ja puheenjohtajana 1990—95. Koso jätti tehtävänsä Haminan Palloilijoiden johtokunnassa 30.12.2016 täytettyään 70 vuotta.

Haminan vuoden liikuttaja: Veli-Matti Saharinen

PPP -97 -pyöräilyseuran perustajajäsen Veli-Matti Saharinen on toiminut vuosia maastopyöräilyn parissa ja edesauttanut maastopyöräilyn suosion lisääntymistä Haminassa. Hän on useina vuosina ohjannut aikuisten keskiviikkoillan pyöräilyjä sekä lasten pyöräilykoulua. Viime kesänä seura rakensi Ruissalon ulkoilualueelle maastopyöräradan, joka on Kymenlaakson ensimmäinen merkitty ja pysyvä XC-rata.

Iitin vuoden liikuttaja: Ismo Suurnäkki

Iitti Hockeyn Ismo Suurnäkki on tehnyt pitkän uran iittiläisen jääkiekon ja erityisesti junioritoiminnan hyväksi. Hän on vienyt kiekkokoulutoimintaa eteenpäin ja muutoinkin tehnyt lasten ja nuorten kiekkoilun edistämiseksi erittäin paljon asioita, jotka muutoin olisi jäänyt tekemättä. Hän on myös edistänyt iittiläistä jääkiekkokulttuuria toiminnallaan toimien seurassa lukuisissa eri tehtävissä. Pitkän linjan jääkiekkomies.

Kotkan vuoden liikuttaja: Kotkan Latu ry

Kotkan Ladun ideoima ja aikaansaama frisbeegolf-rata seuran pirtin maastoon täydentää Petäjäpirtin liikuntamahdollisuuksia ja -virikkeitä, ja sen myötä frisbeegolf on saavuttanut alueella suuren ja varauksettoman suosion liikkujien keskuudessa

Kouvolan vuoden liikuttaja: Veli Hyyryläinen

Veli Hyyryläinen on rakentanut Kouvolan liikuntaolosuhteita pitkäjänteisesti. Hänen ansioihinsa kuuluvat Mielakan laskettelu- ja hiihtokeskuksen ja sitä ympäröivien latujen sekä Bogey Golfin golf-kentän hoitaminen ja toiminnan pyörittäminen menestyksekkäästi. Lisäksi Hyyryläinen on mahdollistanut petanque-kenttien rakentamisen sekä sisä- että ulkokäyttöön ja antanut panoksensa Tähtisquashille.

Miehikkälän vuoden liikuttaja: Muurikkalan Kaiku ry

Satavuotisjuhlia kesällä viettänyt kyläseura on tehnyt pitkäjänteistä työtä liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseksi rajapinnan kylissä. Muurikkalassa Kaiku ry on huolehtinut kyläläisten ja erityisesti koulun sekä aiemmin myös päiväkodin liikuntaolosuhteista vuosikymmenten ajan. Seura on hyödyntänyt Muurikkalan seurantaloa erilaisten liikuntaryhmien kokoontumisessa ja uusia ryhmiä on perustettu viime vuosinakin.

Pyhtään vuoden liikuttaja: Markus Gango

Pyttis Idrotsklubben ja etenkin Markus Gango on tehnyt esimerkillistä työtä turvapaikanhakijoiden liikuttamisessa ja kotouttamisessa liikunnan avulla Pyhtäällä syksystä 2015 alkaen. Gango on tarjonnut turvapaikanhakijoille mahdollisuuden pelata lentopalloa ja sulkapalloa, käydä kuntosalilla ohjatusti sekä kokeilla monia muita urheilulajeja. Hän ja muut seuran jäsenet ovat kuljettaneet turvapaikanhakijoita liikkumaan sekä auttaneet heitä hankkimaan liikuntavarusteita.

Virolahden vuoden liikuttaja: Virojoen ja Klamilan päiväkodit (varhaiskasvatus ja esiopetus)

Päiväkodeissa on hienosti oivallettu liikunnan merkitys päiväkodin arjessa. Molemmat Virolahden päiväkodeista ovat lähteneet innolla toteuttamaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa ja kehittäneet myös aktiivisesti päiväkotien liikuntaympäristöjä. Päiväkotien varhaiskasvatus- ja esikouluryhmistä huokuu positiivinen asenne liikuntaa kohtaan.