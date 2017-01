Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan vasemmistoliitto julkaisi vaaliohjelman ja kutsui kaikki mukaan ”myäväenliikkeeseen” Kotkan vasemmistoliitto tavoittelee huhtikuun kuntavaaleissa 12:ta valtuustopaikkaa. Se olisi kaksi enemmän kuin puolueella on Kotkan valtuustossa tällä hetkellä. Vasemmistoliitto julkisti tulevien vaalien tavoitteita ja vaalien ohjelman perjantaina. Puolue tähtää vaalivoittoon ja tavoitteena on nousta Kotkan suurimmaksi puolueeksi. Se haluaa muuttaa Kotkan politiikan ja poliittisen kulttuurin suuntaa. Vaaliohjelmassa korostaa, että Kotka tarvitsee työtä ja työpaikkoja. Rantaradan rakentamisen tulee olla kaupungin johdon toiminnan keskeinen tavoite. Julkisia investointeja on puolueen mielestä ohjattava nykyistä enemmän kotkalaisille yrityksille ja työntekijöille. Puolueen mielestä matalan kynnyksen ennaltaehkäisevillä palveluilla säästetään menoja, esimerkkinä Mielipaikka. Puolueella on nyt Kotkassa 61 ehdokasta ja lisää on tulossa. Lue lisää lauantain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

