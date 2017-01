Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan poliisitalon aulasta näkee nyt meren — tekstiiliteoksessa liihottaa muun muassa lokki Tekstiilitaiteilija Raija Jokisen teos Kajuutta julkistettiin torstaina Kotkan uuden poliisitalon virallisten vihkiäisten yhteydessä. Odotusaulaan sijoitettu työ koostuu 10 osasta, jotka avaavat laivan ikkunoiden tavoin näkymiä merelliseen ympäristöön. Yhdessä aulan penkkien kanssa teos muodostaa aluksen hytin. — Aiheeksi toivottiin merta, joka on luonnollisesti Kotkassa tärkeä elementti. Teoksen tarkoituksena on tuoda odottaville asiakkaille ja talon työntekijöille pieni merellinen tuulahdus, Jokinen kertoo. Työ on toteutettu pääosin pellavakuiduista erilaisin tekstiilitekniikoin. Jokinen on työskennellyt pellavakuitujen kanssa jo parikymmentä vuotta. Hänen mukaansa materiaali on kestävää, joten se sopii hyvin julkisiin tiloihin. Noin 16 000 euroa maksavan tekstiiliteoksen tilasi Valtion taideteostoimikunta. Toimikunnan puheenjohtaja, arkkitehti Jari Auer pitää Jokisen työtä erittäin onnistuneena. — Se tuo lisäarvoa tilaan ja sopii hyvin Kotkaan, joka on merellisyytensä lisäksi hyvin taidemyönteinen kaupunki, Auer toteaa. Vuonna 1956 perustetun Valtion taideteostoimikunnan pääasiallisena tehtävänä on hankkia ja sijoittaa taideteoksia valtion kiinteistöihin ja valtion käytössä oleviin rakennuksiin. Toimikunnan hankinnat muodostavat valtion taidekokoelman, jossa on hieman alle 14 000 teosta. Uutta taidetta hankitaan tilaamalla suoraan taiteilijoilta, järjestämällä kilpailuja ja ostamalla. Hankintoja ja kokoelman hoitoa varten myönnetään vuosittain veikkausvoittovaroista määräraha, joka on tälle vuodelle 1 044 000 euroa. Auer pitää määrärahaa kohtuullisena. — Olen tyytyväinen, että summa on pysynyt ennallaan jo kolmen vuoden ajan talousvaikeuksista huolimatta. Lue lisää perjantain lehdestä. Lue koko uutinen:

