Uutinen

Kymen Sanomat: Korkeapaine toi Haminaan hernerokkasumun — Kotkassa ilma kuin morsian Haminassa on havaittu perjantaina päivällä monin paikoin hernerokkasumua, mutta Kotkassa sää on ollut mitä parhain. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso sanoo, että Haminassa havaittu voimakas sumu on seurausta korkeapaineen ja kosteuden yhdistelmästä. —Sumua tiivistyy kosteudesta, jota on maan pinnalla. Talvella esiintyvä sumu ei ole mitenkään ihmeellistä, kyllä sumua talvellakin tulee, Laakso sanoo. Kymen Sanomiin yhteyttä ottaneet lukijat ovat huomanneet, että sumu loppuu kuin seinään Leikarin kohdalla. Leikarista Haminaan päin on ollut koko päivän ajan voimakasta sumua, Leikarista Kotkaan päin ilma on ollut kirkas. —Tällainen äkillinen sumun loppuminen voi riippua esimerkiksi maastosta, Laakso arvioi. Ilmatieteen laitokselta saatujen tietojen mukaan perjantaina on esiintynyt sumua erityisesti maan etelä- ja itäosissa. Sumua muodostuu lisää sen jälkeen, kun aurinko laskee, Laakso kertoo. Viikonloppuna sää Kymenlaaksossa vaihtelee. Päiväsaikaan lämpömittari käväisee muutaman asteen plussan puolella, mutta aamuisin ja öisin on pakkasta. Sumua saattaa esiintyä myös tulevana viikonloppuna, Laakso toteaa. — Sumun määrä ei tulevina päivinä riipu niinkään lämpötilasta, vaan tuulen voimakkuudesta. Lauantaina ja sunnuntaina tuulen voimakkuus lisääntyy, mikä vähentää sumun esiintymistä. Lue koko uutinen:

