Uutinen

Kymen Sanomat: Kerro ja kommentoi: Mitä mieltä olet sote-uudistuksesta? Asioisitko mieluummin terveyskeskuksessa vai yksityislääkärillä samaan hintaan? Sote-uudistuksen tarkoituksena on lisätä valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valinnanavapauslainsäädännön toteutuessa käyttäjä voi tulevaisuudessa päättää haluaako asioida julkisella vai yksityisellä sektorilla, eli esimerkiksi terveyskeskuksen sijaan hoitopaikaksi voi valita yksityisen lääkäriaseman samaan hintaan. Asiakas listautuu hoitopaikkaan aina vuodeksi kerrallaan. Valinnanvapaudella on tarkoitus vahvistaa perustason palveluita ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy. Valinnanvapauskokeilu on tällä hetkellä jo käytössä viidellä eri alueella. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa, jolloin maakunnat alkavat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. Minkälaisia ajatuksia sote-uudistus herättää? Asioisitko mieluummin terveyskeskuksessa vai yksityislääkärillä samaan hintaan? Minkälaisia kokemuksia sinulla on eri hoitopaikoista? Kommentoi asiaa alla olevassa tekstilaatikossa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/27/Kerro%20ja%20kommentoi%3A%20Mit%C3%A4%20mielt%C3%A4%20olet%20sote-uudistuksesta%20Asioisitko%20mieluummin%20terveyskeskuksessa%20vai%20yksityisl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rill%C3%A4%20samaan%20hintaan/2017321823872/4