Uutinen

Kymen Sanomat: Jiri Koski KTP:n maalille — ”Nautin eniten tiukoista tilanteista” Jalkapallon Kakkoseen valmistautuva KTP sai maalivahti Jiri Kosken, 21, nimen yksivuotiseen pelaajasopimukseen. Viime kaudella Koski oli HJK:n kirjoilla. Hän sai tililleen yhden liigaottelun ja kahdeksan Kakkosen ottelua Klubi 04:ssä. Kaksi edellistä kautta hän pelasi Atlantiksessa Kakkosta. — KTP on organisaationa Kakkosen paras seura ehkä Klubi poislukien. Kaikki toimii ja olosuhteet ovat hyvät. Seuralla on selvä nousutavoite, Koski kertoo syitä KTP-pestiin. Koski on KTP:n ykkösmaalivahti. Hän kertoo himoitsevansa vastuuta. — Nautin pelaamisesta, ja eniten nautin silloin, kun tulee oikein tiukka paikka maalilla. KTP on sopinut pelaamisen mahdollisuudesta myös maalivahtivalmentaja Tatu Niskasen kanssa. Viime kaudella Niskanen pelasi kolmessa Ykkösen ottelussa. Lisäksi KTP:n harjoitusringissä on muutamia nuoria kotkalaisia juniorimaalivahteja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/27/Jiri%20Koski%20KTP%3An%20maalille%20%E2%80%94%20%E2%80%9DNautin%20eniten%20tiukoista%20tilanteista%E2%80%9D/2017321838342/4