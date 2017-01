Uutinen

Kymen Sanomat: Imatran Ketterän Joni Kallio tulee vahvistamaan Titaanien peräpäätä Viikonloppuna vierasturneelle lähtevä Titaanit vankistaa poissaoloista kärsivää peräpäätään Imatran Ketterästä lainalle saapuvalla puolustajalla Joni Kalliolla. — Pakkitarve tuli eteen varsin nopealla aikataululla, sillä torstai-iltana kävi ilmi, ettei meillä ole viikonlopulle omasta takaa kuin viisi puolustajaa, kommentoi Titaanien päävalmentaja Mika Piispanen. 23-vuotias Kallio on kuluvalla kaudella ehtinyt pelaamaan imatralaisjoukkueen riveissä yhteensä 23 Suomi-sarjan runkosarjaottelua, joissa miehen tilille on merkitty 13 syöttöpistettä. Tammikuun alussa iskeneet vaivat veivät hänet toviksi sairastuvan puolelle. — Ketterän valmennusjohto haluaa Jonille pelituntumaa, sillä hän on vastikään toipunut loukkaantumisensa jäljiltä takaisin pelikuntoon. Kallion lainapesti on seurojen yhteisen sopimuksen myötä toistaiseksi voimassa, mutta Ketterällä on tarpeen niin vaatiessa oikeus kutsua sopimuspelaajansa koska tahansa takaisin riveihinsä. Lue koko uutinen:

