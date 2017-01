Uutinen

Kymen Sanomat: Ensimmäiset opiskelijat valmistuvat Xamkista tänään — katso lista valmistuneista! Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Xamkista valmistuu tänään yhteensä 42 opiskelijaa. He ovat Xamkin ensimmäiset valmistuneet. Valmistumispäiviä on kerran kuukaudessa, paitsi heinäkuussa. Xamkin yhteiset valmistumisjuhlat järjestetään kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa. Juhliin kutsutaan kaikki sen lukukauden aikana valmistuneet. Onnea valmistuneille! Kotka Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) Kauhanen Miled, Kotka Kontkanen Harri Olavi, Kotka Merta Juha Oskari, Turku Tuomi Petteri Samuli, Helsinki Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) Järvinen Jonna Jasmiina, Helsinki Koikkalainen Teemu Samuli, Kotka Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, ensihoitaja (AMK) Huovinen Eero, Jyväskylä Huuska Mikko Tuomas, Jyväskylä Lehto Mervi Johanna, Orivesi Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) Mäkinen Hanna Kristiina, Kouvola Kouvola Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK) Alanen Johanna Tuulia, Kouvola Hannula Anniina Helvi Linnea, Kouvola Jaakkola Jemina Paula Alinda, Kouvola Kankainen Susanna Annukka, Kouvola Karppinen Jennina Elisabeth, Lahti Keränen Senja Marita, Kajaani Koskinen Salla Maria, Kouvola Kukkonen Niina Anette, Kouvola Lindroos Katri Johanna, Pyhtää Minkenen Tuuli Kaarina, Helsinki Molander Hanna Karoliina, Kotka Salovirta Niko Petri Olavi, Kouvola Tiitinen Sanna Pauliina, Kouvola Mikkeli Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) Valli Maija Katri Irmeli, Mikkeli Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, metsätalousinsinööri (AMK) Kumpulainen Petra Elina, Kuopio Salminen Joel Eerik Ensio, Mikkeli Ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK tutkinto, restonomi (ylempi AMK) Salo Anu Maarit, Pieksämäki Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK) Nukala Bogdan, Mikkeli Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) Halme Niina Maarit, Miehikkälä Kiesilä Jenna Elisabet, Mikkeli Leppänen Ville Taneli, Mikkeli Luoto Elina Anneli, Mikkeli Niemi Sari Maarit, Hartola Vihavainen Marja Tuulikki, Mäntyharju Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) Whale Katja Felissia, Muurmame Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) Issakainen Jari Ossi Antero, Savonlinna Kainulainen Johanna Anneli, Mikkeli Kuukka Pauliina Mari Anneli, Mikkeli Mustonen Touko Yrjö Taneli, Hyvinkää Taipale Oskari Aleksi, Muurame Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Bachelor of Engineering, insinööri (AMK) Kross Anna, Venäjä Savonlinna Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) Toiviainen Riikka, Savonlinna Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/27/Ensimm%C3%A4iset%20opiskelijat%20valmistuvat%20Xamkista%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20katso%20lista%20valmistuneista%21%20/2017321833748/4