Uutinen

Kymen Sanomat: Tyly arvio Mikkelin vankilan toiminnasta: "Täysin poikkeuksellista Suomen oloissa" Mikkelin vankilan toiminta saa harvinaisen suorasanaista kritiikkiä vanhemmalta apulaisoikeusasiamiehensihteeri Matti Vartialta. Vartia on toiminut esittelijänä raportissa, jonka apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on hyväksynyt. Vartia luonnehtii Mikkelin vankilassa ilmenneitä vakavia lainvastaisuuksia "täysin poikkeuksellisiksi" Suomen vankilaoloissa. Kysymykseen siitä, ovatko vastaavanlaiset puutteellisuudet ja lainvastaisuudet toimintatavoissa yleisiä Suomen vankiloissa, Vartia vastaa, ettei "ollut aihetta odottaa, että tällaista tapahtuisi". Apulaisoikeusasiamiehen tiedotteen mukaan Mikkelin vankilan toiminnasta löytyi useita seikkoja, jotka eivät ole Suomen lain mukaisia. Vankilasta on muun muassa puuttunut oma osasto tutkintavangeille, vankilassa on ollut käytössä oma järjestyssääntö, jota ei ole asianmukaisesti hyväksytty ja vankilassa on rajoitettu vankien mahdollisuutta valmistautua omiin oikeudenkäynteihinsä. Myös vankilan ilmapiiriä luonnehditaan kireäksi ja vartijoiden ja vankien välejä huonoiksi. Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Vartia toteaa, ettei vakavassa tapauksessa ole merkitystä sillä, ovatko laiminlyönnit tapahtuneet tietämättömyydestä vai piittaamattomuudesta. — Kummassakin tapauksessa asia on yhtä vakava. Virkamiehen on tunnettava lainsäädäntö ja toimittava sen mukaisesti. Millään muotoa tällaista toimintaa ei voi pitää hyväksyttävänä. Rikoksesta tuomitut sijoitetaan pääsääntöisesti sen rikosseuraamusalueen vankilaan, jonka alueella heidän kotikuntansa on. Kymenlaakso sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella, johon Mikkelin vankila kuuluu. Lue apulaisoikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirja kokonaisuudessaan täältä. Lue koko uutinen:

