Uutinen

Kymen Sanomat: Tarmon kunto on todettu yllättävän hyväksi Lähes kaksi kuukautta kestäneen telakoinnin aikana on huomattu, että museojäänmurtaja Tarmo on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Suomenlinnan telakan johtaja Tero Hänninen kertoo, että ikäviä yllätyksiä ei ole tullut eteen. Positiivinen yllätys sen sijaan on vuonna 1907 rakennetun aluksen hyvä kunto. Hännisen mukaan etukäteen telakalla varauduttiin pahempaan tilanteeseen. — Tarmon rungon ulkokuorelle ei tarvitse tehdä juurikaan mitään. Runko on säilynyt pääosin alkuperäisissä mitoissaan ja vahvuuksissaan, sanoo Hänninen. Hyvin edenneissä huoltotöissä on päästy siihen vaiheeseen, varsinaiset terästyöt alkavat lähiaikoina. Niitäkin on odotettua vähemmän. Uutta terästä tarvitaan muun muassa aluksen painolastitankkien tukirakenteisiin, jotka ovat ruostuneet. Uutta terästä Tarmon uumeniin tarvitaan muutamia tuhansia kiloja. Talven toisena pääprojektina on tankkien pintakäsittely. Ne työt vievät aikaa paikkojen sokkeloisuuden ja monimutkaisten rakenteiden vuoksi. Parhaillaan Suomenlinnan telakalla uusitaan myös Tarmon puisia kansipintoja. Pelastusveneiden korjaaminen on loppusuoralla. Kevään edetessä tehdään Hännisen mukaan erilaisia varustelutöitä ja maalauksia. Tarmon sisäosien ilme ja sisustus pysyvät entisenlaisina. Aluksen paluun Kotkaan pitäisi tapahtua toukokuun alkupuolella. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Tarmon%20kunto%20on%20todettu%20yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4n%20hyv%C3%A4ksi/2017321821152/4