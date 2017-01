Uutinen

Kymen Sanomat: Siemensin tavoite: Mussalon datakeskus rakenteille ensi syksynä Suunnitelmat datakeskuksen saamisesta Mussalon satamaan etenevät. Siemensin sähkön jakeluun ja siirtoon keskittyvän liiketoimintayksikön johtaja Jussi Mäntynen sanoo, että keskustelut mahdollisen toimijan kanssa ovat käynnissä, mutta sopimuksia ei vielä ole tehty. Mäntysen mukaan tavoitteena on, että datakeskuksen rakentaminen alkaa ensi syksynä. — Siihen mennessä potentiaaliset toimijat on käyty läpi, Jussi Mäntynen totesi Kotkassa torstaina. Mussalon hankkeen ympärille on rakennettu verkostomainen toimintamalli. Yhteistyötä tekevät Siemens, Kotkan energia, Kotkan ja Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor sekä projektia varten perustettu kehitysyhtiö Datamus. Mäntysen mukaan datakeskustoimija etsivät jatkuvasti paikkoja, johon sijoittua. Mussaloon haetaan isoa toimijaa. Toinen vaihtoehto on pienempi toimija, jolle jätetään mahdollisuus laajentua. Mussaloa markkinoidaan paitsi maailman parhaimpana paikkana sijainniltaan myös erinomaisilla toimintaedellytyksillä ja ekologisilla arvoilla. Hankekehittäjät muun muassa tutkivat mahdollisuutta rakentaa datakeskus puusta. Mussalon datakeskuksesta aiotaan tehdä hiilineutraali. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Siemensin%20tavoite%3A%20Mussalon%20datakeskus%20rakenteille%20ensi%20syksyn%C3%A4/2017321829850/4