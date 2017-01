Uutinen

Kymen Sanomat: Risikko: Turvallisuus on yhteiskunnan kivijalka Sisäministeri Paula Risikko vakuutti puhuessaan Kotkan uuden poliisitalon vihkiäisissä torstaina, että poliisin toiminnassa olennaisesta ei tingitä. Risikon mukaan poliisi kehittää toimintaansa, jotta sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintakyky ja kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus turvataan. Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Risikon mukaan nyt olla kuitenkin monella tapaa vedenjakajalla. — Tulevat vuodet ovat määrärahakehysten osalta sangen haastavia poliisin talouden kannalta. Poliisi ei ole yksin taloustilanteensa kanssa: ongelmat on tiedostettu ja tulemme tekemään kovasti töitä, jotta poliisin toiminta ja palvelutaso turvataan, totesi Risikko. Ministeri korosti myös, että turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan tukijalka. Kotkan uusi poliisitalo on suunniteltu sujuvoittamaan asiakkaiden ja työntekijöiden arkea. Asiakastilat ovat helposti saavutettavissa ja kaikki kansalaisten tarvitsemat palvelut ovat samalla palvelualueella. Talon suunnittelu perustuu poliisihallinnon toimitilaratkaisuja linjaavaan valtakunnalliseen konseptiin. Kyseessä on sen ensimmäinen konkreettinen toteutus. 14 miljoonaa euroa maksanut poliisitalo vastaanotti ensimmäiset asiakkaansa joulukuussa. — Turvallisuus muuttuu jatkuvasti ja poliisin on muuttuva ajan mukana. Tämä talo on hyvä esimerkki laajemmasta kehityksestä, jossa poliisin palvelut tuodaan aiempaa lähemmäksi ihmisiä, kiitteli Risikko. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Risikko%3A%20Turvallisuus%20on%20yhteiskunnan%20kivijalka/2017321831304/4