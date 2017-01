Uutinen

Kymen Sanomat: Rahavarkausvyyhtiä tutkiva rikoskomisario: Rahanvaihto ei ole kenenkään velvollisuus Rahan vaihtaminen kassalla tai kaupan toisen asiakkaan kanssa ei ole kenenkään velvollisuus, sanoo rikoskomisario Kauko Kuismin Itä-Suomen poliisilaitokselta. Rahaa voi halutessaan vaihtaa, jos haluaa sen olevan osa liikkeen asiakaspalvelua, mutta jos epäilee tilanteeseen liittyvän vilunkia, on syytä olla erittäin tarkkana. —Yhtä oikeaa menettelytapaa tässä ei ole, Kuismin toteaa. Ympäri maata lokakuusta alkaen liikkuneet ulkomaalaiset varkaat ovat onnistuneet varastamaan rahaa useiden kauppojen, kioskien ja ravintoloiden kassoilta. Lisäksi varkaat ovat vieneet rahaa vanhuksilta esimerkiksi pankkiautomaateilla ja kauppakeskuksissa. Itä-Suomen poliisilla tutkinnassa olevissa tapauksissa on ollut ongelmana se, että varkailla ja uhreilla ei ole ollut yhteistä kieltä. Varkaat ovat aiheuttaneet toiminnallaan tilanteessa yleistä hämminkiä, ja heidän poistuttuaan on huomattu, että rahaa on hävinnyt. Jos näin pääsee käymään, on asiasta ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen. Miten sitten tulee toimia, jos epäilee olevansa keskellä menossa olevaa rahavarkautta? —Jos yhteistä kieltä ei löydy, olisi vain yritettävä ilmein ja elein selvittää, että rahanvaihto ei onnistu, sanoo rikoskomisario Kauko Kuismin. Monissa kaupoissa on ilmoitettu kylteillä tai tarroilla, että liikkeessä ei vaihdeta rahaa, mutta suomea taitamattomat henkilöt eivät näitä kylttejä ymmärrä. —Lainsäädäntö ei oikeuta ajamaan ketään pois ulkoisen olemuksen perusteella, Kuismin huomauttaa. Poliisin näkemyksen mukaan valvontakamerat ovat erittäin hyvä keino varkauksia vastaan. Uusimpien valvontakameroiden kuvanlaatu on niin hyvää, että jo niiden olemassaololla on varkauksia ehkäisevä vaikutus. Jos varkauksia tapahtuu, saa valvontakameran kuvista näyttöä tekijöistä. Yksi turvallisuustekijä vastaavia tapauksia ajatellen on myös se, että rahanvaihtotilanteessa kieltäydytään suurten summien käsittelystä. Lue koko uutinen:

