Uutinen

Kymen Sanomat: OP Kymenlaakso rajoittaa yrittäjien ja yhdistysten kassapalveluita Yrittäjien kassa-asiointi vaikeutuu OP Kymenlaakson konttoreissa. Keväällä voimaan astuvan muutoksen myötä kassalla voi tallettaa rahaa ja hakea vaihtorahoja vain poikkeustapauksissa. Järjestely koskee myös seuroja ja yhdistyksiä sekä esimerkiksi koululuokkia. Muutokset liittyvät pankin rahanhuoltopalveluiden uudistamiseen. Tarkoituksena on ohjata yrityksiä ja yhdistyksiä muiden palveluvaihtoehtojen pariin. Käteisen tallettaminen ei onnistu lähtökohtaisesti enää kassoilla. Asiakkaat ohjataan käyttämään talletusautomaattia tai yösäilöä. Vaihtorahat tulee tilata jatkossa etukäteen. Yrittäjä voi valita suorakuljetuspalvelun, jolloin rahat toimitetaan suoraan yritykseen. Halvempi vaihtoehto on noutaa valmiiksi jaoteltu vaihtokassa konttorista. Kassoilla asiointi ilman ennakkotilausta on mahdollista vain poikkeustilanteissa. Muutokset koskevat kaikkia OP Kymenlaakson konttoreita. Yksityisasiakkaiden palvelut säilyvät entisellään. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/OP%20Kymenlaakso%20rajoittaa%20yritt%C3%A4jien%20ja%20yhdistysten%20kassapalveluita/2017321830329/4