Kymen Sanomat: Muhonen vaatii myös iltapäivystystä Haminaan Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen ymmärtää sote-työryhmän esitysten taustan, vaikka ei ryhmän johtopäätöstä ja esityksiä allekirjoita. — Säästövelvoitteet sote-uudistuksessa ovat niin suuret, ettei mikään voi entisellään säilyä. Nykyiset palvelurakenteet muuttuvat rajusti muuallakin kuin Haminassa. Mutta täytyy muistaa, että tämä on vasta esitys. Ja on hyvä, että sellainen on nyt saatu. Tästä päästään aloittamaan konkreettinen keskustelu. Maakunnan sote-työryhmän esitysten toteutuminen, tietää Haminan sairaalan lopettamista ja lääkäripäivystyksen supistumista kaupungissa. — Seudun terveydenhuollon rakenne on ollut raskas. Sairaalapaikkoja karsitaan kautta linjan. Mutta lääkäripäivystyksen supistuminen olisi huono juttu. Myös iltaisin ja mahdollisesti viikonloppuisin toimiva päivystys keventää painetta erikoissairaanhoitoon sekä vuodeosastoille ja säästää menoja, Muhonen sanoo. Muhosen mukaan Haminan tavoitteena sote-uudistuksessa on ollut KOKS:n erikoissairaanhoito turvaaminen mahdollisimman korkeatasoisena ja mahdollisimman hyvät lähipalvelut Haminaan. — Nyt vasta pääsemme hahmottamaan, millaisia nuo hyvät lähipalvelut tulevaisuudessa ovat. Lue koko uutinen:

