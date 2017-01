Uutinen

Kymen Sanomat: Ministerin Tesla-kanta yllätti Cursorin Harri Eelan Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) keskiviikkoinen linjaus, että työ- ja elinkeinoministeriö asettuu ajamaan Teslan tehdashankepaikkakunnaksi Vaasaa tuli Cursorin myyntijohtaja Harri Eelan mukaan täytenä yllätyksenä. Myös Finpron nopea analyysitoiminta kummastuttaa. — Olemme kyllä yllättyneitä. Tarkoitus oli vielä selvitellä asiaa lisää. En pysty sanomaan, mikä heidän hoppunsa syy oli. He olivat tietoisia, että olemme tulossa tässä asiassa julkisuuteen ja olemme myös oman tarjouksemme antaneet. Haluaisimme sitä esitellä, mutta nyt tuleekin puukkoa selkään, Eela sanoo. Hänen mukaansa Cursorin vetämää projektia jatketaan ministerin päätöksestä huolimatta. — En pysty ennakoimaan, mitä tästä seuraa. Me paukutamme tämän paketin kanssa, jonka olemme koostaneet. Valitettavaa on, että tällä tavalla ja tässä aikataulussa ilman, että Finprolta edes otetaan meihin mitään kontaktia toimittamamme aineiston pohjalta, tulee tämmöinen uutinen. Se on kyllä suuri pettymys. Tesla on ilmoittanut rakentavansa seuraavan sähköautojen litiumakkuja valmistavan Gigafaktoryn ja sähköautojen kokoonpanotehtaan Eurooppaan. Kyseessä on useiden miljardien eurojen hanke, joka synnyttää myös tuhansia työpaikkoja. Ensimmäinen Teslan Gigafactory valmistui Nevadaan viime vuonna ja sen rakentamiskustannukset olivat viisi miljardia dollaria. Lue koko uutinen:

