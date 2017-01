Uutinen

Kymen Sanomat: Ministeri ilmoitti tukevansa Teslan jättitehdasta Vaasaan, vaikka Kotkan — Haminan seudulla vasta valmistaudutaan kilpaan Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ilmoitti keskiviikkona, että hänen johtamansa ministeriö tukee sähköautovalmistaja Teslan tehdashankkeen saamista Vaasaan. Lintilä ilmoitti ministeriönsä kannan, kun Teslan tehdashanketta Suomessa koordinoiva Finpro esitteli ministeriölle tekemänsä selvityksen tuloksia. Finpron selvityksen antaminen ministeriölle tässä vaiheessa oli yllättävää, sillä Finpro oli vasta jokin aika sitten lähestynyt muun muassa Cursoria tiedustellen Kotkan — Haminan seudun kiinnostusta Teslan tehdashanketta kohtaa. Cursorin vetämä Teslan sijoittumista alueelle valmistelema projekti on vasta käynnistynyt ja sitä esitellään ensimmäistä kertaa torstaiaamuna alueen yrittäjille Businessmooring—uutta pukkaa satamaan -tilaisuudessa Kotkassa. Cursorin myyntijohtaja Harri Eelan mukaan Finprolle on ilmoitettu alueen valmius Teslan tehdashankkeensijoituspaikaksi. Tesla on ilmoittanut rakentavansa seuraavan sähköautojen litiumakkuja valmistavan Gigafaktoryn ja sähköautojen kokoonpanotehtaan Eurooppaan. Kyseessä on useiden miljardien eurojen hanke, joka synnyttää myös tuhansia työpaikkoja. Ensimmäinen Teslan Gigafactory valmistui Nevadaan viime vuonna ja sen rakentamiskustannukset olivat viisi miljardia dollaria. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Ministeri%20ilmoitti%20tukevansa%20Teslan%20j%C3%A4ttitehdasta%20Vaasaan%2C%20vaikka%20Kotkan%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Haminan%20seudulla%20vasta%20valmistaudutaan%20kilpaan/2017321827766/4