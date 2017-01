Elinkeinoministeri Mika Lintilä kiistää kotiinpäin vedon Tesla-asiassa

Uutinen

Kymen Sanomat: Lintilä kiistää kotiinpäin vedon Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kiistää jyrkästi, että hänen keskiviikkoiseen Tesla-päätökseensä olisi vaikuttanut se, että Lintilä on valittu eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä. Lintilä ilmoitti keskiviikkona, että työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy ajamaan Vaasaa sähköautoja valmistavan Teslan miljardien eurojen tehdashankkeen sijoituspaikaksi. — Minun on sanottava, että viidet menestyneet eduskuntavaalit olen käynyt ja Vaasasta olen saanut jokaisissa vaaleissa ehkä 50 ääntä. Sinne sattuu minulla olemaan sellaiset 200 kilometriä matkaa, Lintilä toteaa. Vaikka Teslan miljardihankkeen vaikutukset ulottuvat koko Pohjanmaalle ei Lintilä katso suosivansa omaa aluettaan. — Ei sillä ole mitään merkitystä tähän ratkaisuun. Tottakai on alueellista merkitystä, mutta kyllä se on niin iso kokonaisuutena, että sillä tulee olemaan hyvin laaja merkitys ihan läpi valtakunnan. Lintilän mukaan Vaasan vahvuudet Tesla-kilpailussa olivat muun muassa jo olemassa oleva energiaklusteri ja ekosysteemi. Lisäksi isojen yritysten sitoutuminen hankkeeseen painoi Lintilän mukaan ratkaisussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Lintil%C3%A4%20kiist%C3%A4%C3%A4%20kotiinp%C3%A4in%20vedon/2017321829468/4