Uutinen

Kymen Sanomat: Kouvolan terveysjohtaja Kristeri: Sote-työryhmän esitys on toteuttamiskelpoinen Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri pitää keskiviikkona esiteltyä, Kymenlaakson erillisen sote-työryhmän tekemää esitystä, toteutuskelpoisena. — Siihen on aika pitkälti päästy, mikä on lain mukaan mahdollista, hän sanoo Kouvolan asemasta. Esityksen mukaan erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys, synnytykset ja leikkaus- ja vuodehoitoa vaativat hoidot keskittyvät Kotkan keskussauraalaan Koksiin. Kouvolan Ratamo-keskuksessa vahvistetaan erikoissairaanhoidon poliklinikoita sekä järjestetään ympärivuorokautinen akuuttilääketieteellinen päivystys, jota osan aikaa tuetaan sisätautien osaamisella. Kuntoutushoitoja keskitetään Kouvolaan, ja psykiatrinen sairaala jatkaa Kouvolassa. — Kouvolassa pitää pystyä huolehtimaan ikääntyneille tyypillisistä hätätilanteista, kuten sydän- ja verisuonisairauksista ja aivoinfarkteista. Ne pitää pystyä hoitamaan ilman, että suurta määrää potilaita kuljetetaan ympäri maakuntaa, Kristeri sanoo. Hänen mukaansa suunnitellun erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan uudistuksen jälkeen tuhannet kouvolalaiset potilaat, jotka nyt käyvät poliklinikalla Kotkassa, kävisivät jatkossa vastaanotolla Kouvolassa. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina. Carean hallituksen piti kokoontua asian tiimoilta perjantaina, mutta sen kokous siirtynee ensi viikolle. Lopullinen hyväksyntä työnjakoon pitää saada sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Kouvolan%20terveysjohtaja%20Kristeri%3A%20Sote-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n%20esitys%20on%20toteuttamiskelpoinen/2017521827094/4