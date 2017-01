Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan uudesta poliisitalosta löytyy myös taidetta — Tekstiilitaiteilija Raija Jokisen teos julkistetaan vihkiäisten yhteydessä Tekstiilitaiteilija Raija Jokisen teos Kajuutta julkistetaan tänään torstaina kello 13 Kotkan uuden poliisitalon virallisten vihkiäisten yhteydessä. Palveluaulaan sijoitettu teos koostuu 10 osasta, jotka avaavat ikkunoiden tavoin näkökulmia merelliseen ympäristöön. Teos on toteutettu pääosin pellavakuiduista erilaisin tekstiilitekniikoin. Raija Jokinen on valmistunut taiteen maisteriksi vuonna 1990 Taideteollisesta korkeakoulusta. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä ja Sipoossa. Teoksen julkistaa Valtion taideteostoimikunnan puheenjohtaja, arkkitehti Jari Auer, jonka mukaan Jokisen tekstiilityö sopii hyvin merelliseen Kotkaan. — Teos tuo lisäarvio tilaan, Auer sanoo. Vuonna 1956 perustetun Valtion taideteostoimikunnan pääasiallisena tehtävänä on hankkia ja sijoittaa taideteoksia valtion kiinteistöihin ja valtion käytössä oleviin rakennuksiin. Amanuenssi Heli Ahmio taideteostoimikunnasta kertoo, ettei Kotkaan ole moniin vuosiin hankittu uutta taidetta. Ahmion mukaan Kotkassa on valtion omistamaa taidetta muun muassa vuonna 1994 valmistuneessa virastotalossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. — Virastotalon taidekokoelmaa on täydennetty vuosien varrella. Viimeksi verotoimistoon talletettiin uusi teoksia joitakin vuosia sitten. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Kotkan%20uudesta%20poliisitalosta%20l%C3%B6ytyy%20my%C3%B6s%20taidetta%20%E2%80%94%E2%80%89%20Tekstiilitaiteilija%20Raija%20Jokisen%20teos%20julkistetaan%20vihki%C3%A4isten%20yhteydess%C3%A4/2017321828996/4