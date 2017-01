Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Meripäivillä myytyjen lippujen määrä kasvoi 33 prosenttia — Meripäivät on kävijämäärältään Suomen toiseksi suurin tapahtuma Finland Festivals on koonnut tilastot festivaalien käyntimääristä vuonna 2016. Kokonaiskäyntimäärien perusteella Kotkan Meripäivät oli 222 392 kävijällään toiseksi suurin tapahtuma Suomessa. Sen ohi meni vain Pori Jazz 379 507 kävijällään. Kotkan Meripäivillä myytiin viime kesänä 25 279 lippua, mikä on 33 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2015. Kävijämäärä kasvoi toissakesästä 22 prosenttia. Kaikkiaan 81 jäsenfestivaalilta kerätyt luvut kertovat, että festivaaliala on edelleen erittäin elinvoimainen. Myytyjen lippujen osalta vuosi 2016 oli lähes yhtenevä edellisvuoden kanssa, kokonaiskäyntimäärien suhteen sen sijaan tapahtui pientä laskua. Myytyjen lippujen osalta vuoden 2016 tarkka tilastoluku on 828 955 kappaletta, joten laskua edellisvuoteen verrattuna on yksi prosentti. Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on reilusti yli kaksi miljoonaa. Tarkka tilastoluku on 2 164 762. Kokonaiskäyntimäärissä laskua vuoteen 2015 verrattuna on kahdeksan prosenttia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Kotkan%20Merip%C3%A4ivill%C3%A4%20myytyjen%20lippujen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20kasvoi%2033%20prosenttia%20%E2%80%94%20Merip%C3%A4iv%C3%A4t%20on%20k%C3%A4vij%C3%A4m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4lt%C3%A4%C3%A4n%20Suomen%20toiseksi%20suurin%20tapahtuma/2017321829611/4