Kymen Sanomat: Kotkan — Haminan seudun havittelema Teslan tehdas oli Nevadassa miljardi-investointi — katso tehtaan esittelyvideo! Kotkan — Haminan seutu on mukana tavoittelemassa sähköautovalmistaja Teslan miljardi-investointia. Tesla on ilmoittanut rakentavansa seuraavan sähköautojen litiumakkuja valmistavan Gigafaktoryn ja sähköautojen kokoonpanotehtaan Eurooppaan. Ensimmäinen Teslan Gigafactory valmistui Nevadaan viime vuonna ja tehtaan rakentamiskustannukset olivat viisi miljardia dollaria. Tehtaan pinta-ala on peräti liki miljoona neliömetriä. Teslan Nevadan Gigafaktoryn tuoman hyödyn osavaltiolle on kerrottu olevan 100 miljardia dollaria. Katso video, joka on kuvattu Nevadan tehtaan avajaisissa. Lue koko uutinen:

