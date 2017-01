Uutinen

Kymen Sanomat: Kommentti: Haminan turvapaikkapäätöksellä oudot perustelut Hamina päätti olla auttamatta alaikäisiä turvapaikkapäätöksen saaneita lapsia. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Elina Inkeroisen mukaan ”nykyiset henkilöstöresurssit ovat tiukoilla, eikä minkäänlainen toiminnan laajentaminen ole tällä hetkellä mahdollista”. Päätöksen perustelut ontuvat. Valtiohan korvaa kunnalle nuorista pakolaisista aiheutuvat kustannukset. Hamina siis voisi, kuten Kotkakin teki, perustaa uusia vakansseja tätä varten ilman, että kaupungin talous siitä heilahtaisi mihinkään tai henkilökunta kuormittuisi sen enempää, koska henkilökunta olisi eri. Kotkaan perustetussa ryhmäkodissa on paikka 21 alaikäiselle lapselle ja nuorelle. Kotka perusti sinne parikymmentä vakanssia. Lisäksi valtuusto myönsi 200 000 euroa ryhmäkodin tilojen kunnostamiseen. Kotkalla on tietysti pitkä kokemus maahanmuuttajista ja heidän auttamisestaan. Kotka on vastaanottanut niin turvapaikanhakijoita kuin kiintiöpakolaisiakin jo vuosikymmeniä, vallankumousta paenneista chileläisistä lähtien. Oven sulkeminen lasten ja nuorten edestä tuntuu erityisen pahalta. Vaikka valtio ei heistä aiheutuvia kustannuksia korvaisikaan, kymmenen ihmistä ei yhdenkään kunnan taloutta tai elämää muutenkaan heilauttaisi, ainakaan huonompaan suuntaan. Jokainen ihminen on aina myös mahdollisuus, ei pelkästään kuluerä. ”Hamina ensin” on kovaa politiikkaa ja empatian puute pelottaa. Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

