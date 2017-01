Uutinen

Kymen Sanomat: Kommentoi: Kumpi maistuu paremmalta—runebergintorttu vai laskiaispulla? Helmikuussa tarjolla on kahdenlaista ajankohtaista herkkua. Runebergintortut ja laskiaispullat ilmestyvät kauppoihin yleensä samoihin aikoihin, melko nopeasti uudenvuoden jälkeen. Kummallakin on omat kannattajansa ja monille maistuvat kummatkin. Kumpi on sinun suosikkisi? Entä minkälaisen laskiaispullan valitset: hillolla vai mantelimassalla täytetyn? Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Kommentoi%3A%20Kumpi%20maistuu%20paremmalta%E2%80%94runebergintorttu%20vai%20laskiaispulla/2017321832044/4