Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomessa 24 000 työtöntä, haastattelut valtava urakka Työttömät työnhakijat on haastateltava kolmen kuukauden välein, päätti maan hallitus viime vuoden lopulla. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueella on noin 24 000 työtöntä, joiden haastattelu työllistää ainakin TE-toimistojen työntekijöitä. Kaakkois-Suomeen on palkattu kahdeksan määräaikaista työntekijää tekemään haastatteluja ja mahdollisimman nopeasti palkataan vielä kaksi lisää. Lisävoimaa on pestattu Kouvolan, Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan toimistoihin. — Tämä on iso urakka, sanoo Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo. Hänen mukaansa päteviä työntekijöitä ei ole ollut ihan helppo löytää, siksi kaksi paikkaa on vielä täyttämättä. Uusista työntekijöistä osa on ollut jo aiemmin TE-toimistossa palkkatukityöllistettynä. Ensisijaisten haastateltavien määrä Kaakkois-Suomessa on noin 10 000. Kouvo sanoo, että haastattelut painottuvat henkilöihin, jotka ovat olleet 3—6 kuukautta työttöminä. Näin saadaan kenties estettyä työttömyyden venähtäminen pitkäaikaiseksi, jolloin työhön paluun kynnys nousee ja muuttuu vaikeammaksi. Kouvon mielestä on tärkeää, että haastattelulle tarjotaan myös jatkoa eli seurataan, onko työ- tai opiskelupaikan omatoiminen hakeminen käynnistynyt. Työpaikkoja ei TE-toimistoilla ole tarjottavanaan enempää kuin ennenkään, mutta TE-toimistot pyrkivät pitämään työnhakijan osaamista yllä työllistymiseen asti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/Kaakkois-Suomessa%2024%E2%80%89000%20ty%C3%B6t%C3%B6nt%C3%A4%2C%20haastattelut%20valtava%20urakka/2017521827093/4