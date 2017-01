Uutinen

Kymen Sanomat: FC KTP pitkään sopimukseen kotkalaislupauksen kanssa FC KTP kertoo tehneensä kolmivuotisen pelaajasopimuksen 17-vuotiaan Anton Eerolan kanssa. Eerola on Peli-Karhujen ja KTP:n kasvattama hyökkääjä, jolla on mittaa 192 senttiä.Eerola on loppuvuoden lapsia ja täyttää vasta joulukuussa 18 vuotta. Pituutta nuorukaiselta löytyy kunnioitettavat 192 senttiä. — Anton on äärimmäisen potentiaalinen pelaaja. Hän on ottanut kehitysaskeleita jo tänä lyhyenä aikana, jonka olen ennättänyt työskennellä Kotkassa, KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen iloitsee seuran tiedotteessa.Eerola itse on vähintään yhtä innoissaan.— Hyvät fiilikset sopimuksesta ja onhan se hienoa päästä pelaamaan Palloliiton alaisessa valtakunnan sarjassa, Eerola sanoo.Nuori mies uskoo työnteon voimaan eikä halua tyytyä debyyttikaudellaan mihinkään maskotin rooliin.— Tavoitteeni on murtautua avauskokoonpanoon. Tiedän, että joukkueessa on jo nyt kovia pelaajia ja niitä tulee varmasti vielä lisää, mutta pitää vain paiskia hommia jokaisessa harjoituksessa. Lue koko uutinen:

