Uutinen

Kymen Sanomat: Autoilijat ja muut liikkujat varokaa — teillä ja kaduilla on todella liukasta! Ilmatieteen laitos varoittaa kymenlaaksolaisia liukkaista teistä. Sään lauhtuminen, jäätävä tihkusade ja kuuraiset tiet voivat olla yllättävän liukkaita. Varoituskartta kertoo myös, että merellä tuulee kovaa lounaasta — 15 metriä sekunnissa. Muuten päivästä on tulossa ajankohtaan nähden lämmin. Lämpötila on kolme astetta plussan puolella ja on pilvistä. Ensi yönä lämpötila laskee nollan tuntumaan ja perjantaina iltapäivällä lämmintä on yksi aste ja aurinko paistaa.

