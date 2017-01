Uutinen

Kymen Sanomat: 22 kiloa lähti ilman ihmedieettejä — ”Pelkkä kävely riittää” Tarja Tuulikki Iivonen laskee pudottaneensa reilun vuoden aikana painostaa 44 voipaketin verran. Heinäkuussa 2015 hän painoi 74 kiloa, nyt painoa on 52 kiloa. Laihdutusresepti oli varsin yksinkertainen: se sisälsi kävelyä, kävelyä ja kävelyä. Laihdutuspäätöksen tehtyään hän on käynyt päivittäin sauvakävelemässä. Ensimmäinen kävelylenkki jäi 450 metriin, mutta kunnon kasvaessa matkalle tuli lisää pituutta. Nykyisin hän kävelee noin neljä kilometriä päivässä. — Tämä on mennyt eteenpäin pitkälti kuuntelemalla omaa runkoa. Olen antanut keholle sitä, mitä se on pyytänyt. Siitä tulee hyvä olo. Iivonen kertoo, että ruokavalio muuttui kuin varkain. Aikaisemmin hän nautti saadessaan pihviä kermakastikkeessa. Keväällä hän kuitenkin havahtui siihen, että lihan syöminen oli jäänyt lähes kokonaan pois. Iivosen laihdutuskuuri nojasi kahteen periaatteeseen. — Ensimmäinen on se, että jääkaappi on sinulle vihollinen. Toinen on se, että jokainen askel poissa sängyn pohjalta on sinulle hyväksi, hän kertaa. Iivonen haluaa kertoa kaikille laihduttamista miettiville ylipainoisille, että kilojen pudottaminen ei ole mahdotonta, eikä siihen tarvita ihmedieettejä tai muita poppakonsteja. — Tämä on mahdollista kenelle tahansa. Jo pelkkä kävely riittää. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/26/22%20kiloa%20l%C3%A4hti%20ilman%20ihmedieettej%C3%A4%20%E2%80%94%20%E2%80%9DPelkk%C3%A4%20k%C3%A4vely%20riitt%C3%A4%C3%A4%E2%80%9D/2017521819642/4