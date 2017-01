Uutinen

Kymen Sanomat: Uusi perheryhmäkoti valmistaa asukkaita suomalaiseen yhteiskuntaan Kotkassa Kotkassa uusi perheryhmäkoti aloitti toimintansa joulukuussa. 21-paikkaisessa perheryhmäkodissa asuu oleskeluluvan saaneita lapsia ja nuoria. He muuttavat perheryhmäkotiin yleensä turvapaikanhakijoiden ryhmäkodeista tai tukiasumisyksiköistä. Perheryhmäkodin tarkoitus on auttaa lapsia ja nuoria kotiutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Haminassa kaupunginhallitus torppasi alaikäisten turvapaikanhakijoiden sijoittumisen kaupunkiin. Kotkan maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakka arvelee, ettei päätöksellä ole juuri merkitystä Kotkalle. — Valtakunnallisesti tilanne on se, että alaikäisten turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista on pulaa. Mutta en usko, että Haminan päätös aiheuttaa paineita Kotkan kaupungille. Meillä on se 21 paikkaa. Enempää ei ole. Kotkan perheryhmäkoti toimii entisen puutalousoppilaitoksen opiskelija-asuntolassa. Lapset ja nuoret asuvat perheryhmäkodissa, kunnes täyttävät 18 vuotta tai vanhemmat muuttavat pysyvästi Suomeen. Lue koko uutinen:

