Uutinen

Kymen Sanomat: Sote-uudistus sulkee Haminan ja Karhulan sairaalat Sote-uudistus on tuomassa rajuja rakenteellisia muutoksia Etelä-Kymenlaakson perusterveydenhuollon palveluihin.Kymenlaakson tulevia sote-palveluja suunnitellut työryhmä esittää mm. Haminan ja Karhulan sairaaloiden vuodenosastojen lopettamista ensi vuosikymmenen alussa. Sote-uudistus ja sen suuret säästötavoitteet pakottavat työryhmän mielestä jatkamaan vuodepaikkojen karsintaa. Haminan ja Karhulan sairaalapaikat korvaa KOKS:n yhteyteen noin viiden vuoden kuluttua valmistuva laajan palvelun sote-keskus ja sen 60 perushoidon vuodepaikkaa. Haminan nykyinen palvelutaso kokee toisenkin iskun. Terveyskeskuksen iltojen ja viikonloppujen lääkäripäivystys loppuu. Haminaan on suunniteltu tilalle suppean palvelun sote-keskusta, jonka arsenaalin lääkärivastaanotot ja nk. kiirevastaanotot kuuluvat. Millaisin palveluajoin ne toimivat, ei ole vielä selvillä. Myös maalaiskuntien palvelut ohentuvat. Kaupunkien ulkopuolelle tulee suppean palvelun toimipisteitä, joiden palvelujen sisältöä ei suunnitelmissa ole tarkkaan kuvailtu. Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen vertasi niitä maakunnan sote-johdon keskiviikkona pitämässä tiedotustilaisuudessa terveyskioskeihin. Väheneviä toimipisteitä paikkaamaan on suunniteltu kotiin vietävien palveluiden, liikkuvien palveluluiden ja digitaalisten palvelujen vahvistamista. Lue koko uutinen:

