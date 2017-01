Uutinen

Kymen Sanomat: Rikosten määrä säilyi ennallaan Kaakkois-Suomessa, poliisin tietoon tuli edellisvuotta enemmän seksuaalirikoksia Vuosi 2016 ei tuonut juuri muutosta Kaakkois-Suomen rikollisuuteen. Poliisille tehtiin 39 997 rikosilmoitusta, eli noin 250 vähemmän kuin vuonna 2015. Poliisin tietoon tuli esimerkiksi edellisvuotta vähemmän huumausainerikoksia ja edellisvuotta enemmän petoksia. Esimerkiksi petokset kasvoivat edellisvuoteen nähden noin 33 prosenttia. Poliisin mukaan kasvu johtuu yhdestä laajasta petossarjasta sekä nettipetosten määrän yleisestä kasvusta. Väkivaltarikoksista erityisesti seksuaalirikoksia tuli poliisin tietoon edellisvuotta enemmän. Poliisin tietoon tuli aiempaa enemmän raiskauksia, seksuaalisia ahdisteluja ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Kaakkois-Suomessa poliisin tietoon tuli viime vuonna noin sata lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Tapauksista 44 oli Etelä-Karjalassa. Rikosylikomisario Juha Junkkarin mukaan lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut piilorikollisuutta, johon on opittu puuttumaan aiempaa tehokkaammin. Esimerkiksi lasten kanssa tekemisissä olevia viranomaisia on koulutettu ilmoittamaan epäilyistä poliisille. Tapausten määrän kasvua selittää myös rikosten siirtyminen nettiin, jossa yhden rikosepäilyn tutkinnassa poliisin tietoon voi tulla useampia tekoja. Koko vuoden 2016 tilasto Kaakkois-Suomen poliisin tietoon tulleista rikoksista löytyy täältä. Lue koko uutinen:

