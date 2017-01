Uutinen

Kymen Sanomat: Oletko ihmetellyt kirkasta valoa yötaivaalla: Kyse on todennäköisesti Venuksesta Illan pimennettyä taivaalla on jo jonkin aikaa voinut ihailla suurta ja kirkasta kohdetta. Mistähän on kyse? Tähtitieteellisen seuran Ursan nettisivujen mukaan kyse on mitä todennäköisimmin Venuksesta. — Viime päivinä on tullut useita kyselyitä auringonlaskun suunnalla loistavasta kirkkaasta valosta. Kyseessä on planeetta Venus, jonka rinnalta löytyy myös himmeämpi Mars. Planeettaparivaljakko säilyy iltataivaan kohteena koko lopputalven, kerrotaan yhdistyksen nettisivuilla. Taivaan ajankohtaisista kohteista löytyy runsaasti lisätietoa Ursan sivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/25/Oletko%20ihmetellyt%20kirkasta%20valoa%20y%C3%B6taivaalla%3A%20Kyse%20on%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20Venuksesta/2017521826813/4